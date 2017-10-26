"Салават Юлаев" обменял Кокарева в ЦСКА на Бурдасова

"Салават Юлаев" и ЦСКА произвели обмен, сообщает официальный сайт уфимцев. В "Салават" перешел нападающий Антон Бурдасов, состав армейцев пополнил форвард Денис Кокарев.
В текущем сезоне 26-летний Бурдасов провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (4+3) очков. Ранее он также играл за "Трактор", "Авангард" и СКА.
Как ранее сообщал "СЭ", Бурдасов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом уфимского клуба – его зарплата составляет около 100 миллионов рублей за сезон.
32-летний Кокарев сыграл в 23 матчах и записал на свой счет 9 (6+3) баллов. Ранее в течение семи сезонов он выступал за московское "Динамо".
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http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/anton-burdasov-perekhodit-v-salavat-yulaev/
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