"Салават Юлаев" обменял Кокарева в ЦСКА на Бурдасова

"Салават Юлаев" и ЦСКА произвели обмен, сообщает официальный сайт уфимцев. В "Салават" перешел нападающий Антон Бурдасов, состав армейцев пополнил форвард Денис Кокарев.

В текущем сезоне 26-летний Бурдасов провел 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 (4+3) очков. Ранее он также играл за "Трактор", "Авангард" и СКА.

Как ранее сообщал "СЭ", Бурдасов станет самым высокооплачиваемым хоккеистом уфимского клуба – его зарплата составляет около 100 миллионов рублей за сезон.



32-летний Кокарев сыграл в 23 матчах и записал на свой счет 9 (6+3) баллов. Ранее в течение семи сезонов он выступал за московское "Динамо".

ЦСКА начал отдавать игроков. Бурдасов - первый