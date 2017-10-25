Бурдасов станет самым дорогим игроком "Салавата Юлаева"

Как стало известно "СЭ", нападающий ЦСКА Антон Бурдасов перейдет в "Салават Юлаев" и станет самым высокооплачиваемым хоккеистом уфимского клуба – его зарплата составляет около 100 миллионов рублей за сезон. Напомним, что 26-летний форвард перед началом нынешнего сезона был обменян в ЦСКА из "Авангарда", однако его игрой за московский клуб был недоволен главный тренер армейцев Игорь Никитин, часто оставлявший хоккеиста в запасе. В 12 матчах регулярного чемпионата Бурдасов набрал 7 (4+3) очков.