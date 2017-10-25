14:30 | Хоккей — КХЛ

Бурдасов станет самым дорогим игроком "Салавата Юлаева"

5

Как стало известно "СЭ", нападающий ЦСКА Антон Бурдасов перейдет в "Салават Юлаев" и станет самым высокооплачиваемым хоккеистом уфимского клуба – его зарплата составляет около 100 миллионов рублей за сезон. Напомним, что 26-летний форвард перед началом нынешнего сезона был обменян в ЦСКА из "Авангарда", однако его игрой за московский клуб был недоволен главный тренер армейцев Игорь Никитин, часто оставлявший хоккеиста в запасе. В 12 матчах регулярного чемпионата Бурдасов набрал 7 (4+3) очков.

5
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Роснефть имеет Башнефть как захочет

15:10

Kanidzha

Вот сумбур как в игре так и в трансферах хаос!!!От сюда и таков результат!!!

15:03

andersen78

Антоша в НХЛ надо ехать, хватит тут лед резать....

14:44

capitan76

А как этому "рады" всё остальные игроки Салавата!!!

14:43

unfan

Конечно недоволен, но же не играет бей беги...

14:39