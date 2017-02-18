"Салават" обыграл "Ладу" и сыграет с "Ак Барсом" в первом раунде плей-офф

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Ладу" - 4:2. Таким образом, уфимский клуб гарантировал себе шестое место в Восточной конференции по итогам регулярки. Соперником "Салавата" по первому раунду Кубка Гагарина будет "Ак Барс".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Лада" (Тольятти) - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Зернов - 7 (Белоусов, Сотниекс), 10:03 - 0:1. Леписто - 6 (бол., Григоренко), 25:39 - 1:1. Бочаров - 16 (бол., Комаров), 29:15 - 1:2. Майоров - 6 (Коротков), 34:58 - 2:2. Гареев - 1 (Мих. Воробьев, Котляревский), 45:28 - 3:2. Куляш - 12 (п.в.), 59:42 - 4:2.

Вратари: Сведберг (Гаврилов, 29:15) - Ежов (59:20 - 59:42).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 42 (12+16+14) - 17 (5+6+6).

Судьи: Балушка, Фатеев.

18 февраля. Уфа. "Уфа Арена".