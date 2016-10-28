"Салават" дома обыграл "Кузню"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил новокузнецкий "Металлург" - 4:3. Решающую шайбу забросил защитник Сами Леписто. Команда из Новокузнецка потерпела шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" Нк (Новокузнецк) - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Капризов - 10 (Умарк), 16:01 - 1:0. Соловьев - 6 (бол., Первышин, Комаристый), 23:58 - 1:1. Виксна - 2 (бол., Лебедев), 31:27 - 1:2. Куляш - 6, 35:13 - 2:2. Умарк - 5 (Арзамасцев, Капризов), 36:45 - 3:2. Семенов - 6 (Фаткуллин), 40:21 - 3(cat). Леписто - 3 (Капризов), 48:46 - 4(cat).

Вратари: Сведберг (Гаврилов, 31:27) - Бирюков (58:32).

Штраф: 35 - 14.

Броски: 46 (22+14+10) - 35 (9+16+10).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

28 октября. Уфа. "Уфа Арена".