Роман Ротенберг: "После поражения от ЦСКА в раздевалке СКА был хороший разговор с командой"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА (1:4). Игра прошла на футбольной "Газпром Арене" при 67 770 зрителях. Это рекордная посещаемость матча КХЛ.

– СКА на каждую игру выходит побеждать, сезон продолжается, – отметил Ротенберг. – Самая важная игра – это следующая игра. Команда работает над тем, чтобы побеждать в каждом матче. В раздевалке сейчас был хороший разговор с командой. Будут сделаны правильные выводы. СКА всегда стремится к результату и не ищет оправданий. (Игорь Новиков)

Трансляция матча СКА - ЦСКА