Роман Ротенберг: "Хотим провести матчи на открытом воздухе лучше, в НХЛ"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о матчах на открытом воздухе на стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге.

- С матчами сборной и СКА на арене "Зенита" все решено?

- Уже точно решено. 16 декабря - Россия - Финляндия, 22 декабря - СКА - ЦСКА. Что самое сложное? Это мероприятие серьезного уровня с учетом всей техники, новых технологий. Самое главное, чтобы все зрители видели шайбу. Для этого установим дополнительные экраны. Будем придерживаться самых современных международных стандартов. Хотим провести мероприятия точно не хуже, чем в НХЛ. Даже лучше. (Михаил Зислис)