Роб Клинкхаммер: "Ак Барсу" нельзя думать, что победа в серии уже в кармане"

Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер заявил, что у его команды будет серьезный настрой на пятый матч финальной серии КХЛ против ЦСКА. Казанский клуб ведет 3-1.

– На вас психологически давит близость титула?

– Стараюсь об этом не думать. Наша цель – выйти в пятом матче и отыграть на максимуме возможностей. Против нас играет отличный соперник с классным подбором игроков и наличием системы игры, позволившей обыграть СКА, – цитируют "Известия" Клинкхаммера. – Несколько хоккеистов ЦСКА только что выиграли Олимпиаду. Очевидно, что они просто так не сдадутся, и нам нельзя думать, что победа в серии уже в кармане. Малейшая ошибка может дорого обойтись. Поэтому мы намерены подойти к матчу во всеоружии.