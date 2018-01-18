Результативная серия Бергстрема в КХЛ прервалась на отметке в 15 матчей

"Сибирь" обыграла "Ладу" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В этой встрече не смог отметиться результативными действиями форвард новосибирцев Александр Бергстрем.

Таким образом, результативная серия шведа прервалась на отметке в 15 матчей. Рекорд по-прежнему у Радулова (17 игр), а за один сезон у Мозякина и Торесена (по 16). 15 матчей подряд набирали очки еще Боченски и Коварж. В этом сезоне Бергстрем провел 50 игр и набрал 39 (21+18) очков.