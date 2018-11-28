Разин о назначении в "Северсталь": "По техническим причинам команду посмотреть пока не удалось"

Новый главный тренер "Северстали" Андрей Разин прокомментировал свое назначение. 45-летний специалист сменит на посту Александра Гулявцева, отправленного в отставку 12 ноября. После этого с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера работал Павел Торгаев, экс-ассистент Гулявцева.

– По техническим причинам мне не удалось посмотреть матч "Северстали" против "Барыса", так что команду я впервые увижу утром на раскатке перед игрой со "Спартаком", – признался Разин. – Непростая ситуация, но я ее уже проходил. Нечто подобное было у меня в Саратове. Мои задачи сформулированы просто – улучшить спортивный результат. И начать строительство команды на следующий сезон. Буду изучать коллектив, смотреть, как ребята будут принимать мои требования. Но много зависит от физических кондиций, я не знаю, насколько все готовы. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью с новым главным тренером "Северстали" Андреем Разиным читайте в "СЭ" и смотрите в программе "День с Алексеем Шевченко" в четверг.