Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:40 | Хоккей — КХЛ

Радулов стал ассистентом капитана "Далласа"


Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов назначен ассистентом капитана Джейми Бенна, информирует пресс-служба "Старз". Другими помощниками стали форварды Тайлер Сегин, Джейсон Спецца и защитник Йон Клингберг.

Напомним, что Радулов пополнил состав "звезд" летом 2017 года. 31-летний россиянин подписал пятилетний контракт, по условиям которого его зарплата составляет 6,25 миллиона долларов в год.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий