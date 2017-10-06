Радулов стал ассистентом капитана "Далласа"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов назначен ассистентом капитана Джейми Бенна, информирует пресс-служба "Старз". Другими помощниками стали форварды Тайлер Сегин, Джейсон Спецца и защитник Йон Клингберг.
Напомним, что Радулов пополнил состав "звезд" летом 2017 года. 31-летний россиянин подписал пятилетний контракт, по условиям которого его зарплата составляет 6,25 миллиона долларов в год.
The alternate captains to start the season will be Seguin, Spezza, Klingberg and Radulov. #GoStars pic.twitter.com/YXI60itjPp– Dallas Stars (@DallasStars) 6 октября 2017 г.
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