Прогноз "Фонбет": ЦСКА – фаворит матча со СКА 24 ноября

24 ноября ЦСКА сыграет со СКА в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит в основное время?



– По мнению букмекеров "Фонбет", в основное время матча выиграет ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 2.25, на победу СКА – с коэффициентом 2.75, на ничью – с коэффициентом 3.95.



Большинство клиентов "Фонбет" согласно с прогнозом букмекеров. Среди всех игроков, поставивших на исход матча в основное время, 88% выбрали ЦСКА, 8% – СКА, 4% – ничью.



Сколько забросят шайб?



– Букмекеры "Фонбет" предполагают, что команды забросят меньше пяти шайб. На тотал меньше 4,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал больше 4,5 – с коэффициентом 1.95.



Большинство клиентов "Фонбет" уверено в том, что матч будет результативным. На тотал больше 4,5 поставили 96% игроков, на тотал меньше 4,5 – всего 4%.



Кто одержит победу с учётом овертайма и буллитов?



– "Фонбет" считает, что победит ЦСКА. На победу московского клуба с учётом овертайма и буллитов можно поставить с коэффициентом 1.75, на победу СКА – с коэффициентом 2.10.



Большинство клиентов "Фонбет" также считает, что с учётом овертайма и буллитов выиграет ЦСКА. На итоговую победу москвичей поставили 78% игроков, на итоговую победу СКА – 22%.



Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?



– 62% клиентов "Фонбет" поставили на победу ЦСКА в основное время, 19% – на то, что московский клуб выиграет с учётом овертайма и буллитов. 8% игроков выбрали тотал больше 4,5, 7% – победу СКА в основное время, 4% клиентов "Фонбет" поставили на то, что ЦСКА не проиграет в основное время.

А сколько ставят?



– Самая крупная ставка – 160 000 рублей на победу ЦСКА в основное время. В среднем на матч ЦСКА – СКА ставят 570 рублей.



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