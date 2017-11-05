Президент "Локомотива": "Сужение площадок приведет к еще большему браку в игре"

Президент "Локомотива" Юрий Яковлев отметил, что зрелищность игры определяется не размерами арены, а качеством подготовки хоккеистов. Яковлев также добавил, что сужение площадок приведет к большему количеству брака в передачах.

– У нашего хоккея есть свои традиции, культура, – цитирует ТАСС Яковлева. – На мой взгляд, зрелищность игры определяется не размерами арены, а качеством подготовки хоккеистов. Если у нас есть дефицит классных исполнителей, то сужение площадок скорее приведет к еще большему количеству брака в передачах, в построении игры. Также необходимо обязательно учитывать конструктивные особенности арен. Если мы, например, в Ярославле сделаем маленькую площадку, то зрители первых четырех-пяти рядов просто не смогут смотреть хоккей. Исходя из конструктивных особенностей, мы не сможем увеличить количество посадочных мест.

Модернизация "Арены-2000", на которой проводит домашние матчи "Локомотив", идет в настоящий момент, подчеркнул президент клуба. "У нас регулярно внедряются технологические новинки в световом оборудовании или, например, новая система контроля доступа болельщиков. И эта работа будет продолжена в дальнейшем для того, чтобы нашим болельщикам было еще комфортнее приходить на хоккей и болеть за любимую команду.