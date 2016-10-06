16:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Петерис Скудра: "Качество игры "Торпедо" в матче с "Амуром" оставляло желать лучшего"

0
0
0

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (1:0) отметил, что игра сложилась для команды очень непросто. По словам специалиста, несмотря на победу, качество игры оставляло желать лучшего.

– Благодарю "Амур" за игру, – приводит официальный сайт "Амура" слова Скудры. – Матч для нас был очень непростой, хоть мы и выиграли. Благодарю всех ребят за самоотдачу. Что касается качества игры, то оно оставляет желать лучшего. То ли у нас на Дальнем Востоке от чистого воздуха немного "плывет голова", то ли еще не знаю, что – но наш уровень концентрации в последних двух матчах был очень слабым. Однако, ребята молодцы, сражались. Илья Проскуряков – молодец, он выдал очень солидный, уверенный матч. Ему спасибо. Для нас это очень важная победа над крепким соперником.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/tsena-moment.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ