Петерис Скудра: "Качество игры "Торпедо" в матче с "Амуром" оставляло желать лучшего"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (1:0) отметил, что игра сложилась для команды очень непросто. По словам специалиста, несмотря на победу, качество игры оставляло желать лучшего.

– Благодарю "Амур" за игру, – приводит официальный сайт "Амура" слова Скудры. – Матч для нас был очень непростой, хоть мы и выиграли. Благодарю всех ребят за самоотдачу. Что касается качества игры, то оно оставляет желать лучшего. То ли у нас на Дальнем Востоке от чистого воздуха немного "плывет голова", то ли еще не знаю, что – но наш уровень концентрации в последних двух матчах был очень слабым. Однако, ребята молодцы, сражались. Илья Проскуряков – молодец, он выдал очень солидный, уверенный матч. Ему спасибо. Для нас это очень важная победа над крепким соперником.