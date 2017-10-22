Петерис Скудра: "Игроки "Торпедо" легковесно сыграли в концовке"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от "Барыса" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у него нет никаких претензий к игрокам.

– Хороший матч, который мы не должны были проигрывать. Но сегодня наше супердоверие к молодым ребятам нас прибило… А что касается игры, я не могу упрекнуть ребят, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Скудру. – Мы не должны были проигрывать этот матч. До определенного момента играли по результату, действовали тактически правильно. Но, увы, легковесно сыграли в концовке, проиграли на мелочах. Так бывает.