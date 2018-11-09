Пестушко подписал просмотровый контракт с "Динамо"

Форвард Максим Пестушко пройдет просмотр в московском "Динамо", информирует пресс-служба клуба.

Просмотровый контракт рассчитан на 2 недели. Согласно регламенту, 33-летний хоккеист может провести за клуб не более трех матчей.

Пестушко выступал за "Динамо" в 2008-2009 и 2013-2016 годах.В 229 матчах за "Динамо" он забил 64 гол. Форвард является вторым снайпером в истории клуба.

В минувшем сезоне игрок защищал цвета "Югры". В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ Пестушко забросил 7 шайб и сделал 19 результативных передач.

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