11:43 | Хоккей — КХЛ

Перенесено время начала матча "Сочи" – "Спартак"

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КХЛ по согласованию с клубами перенесла время начала матча "Сочи""Спартак", который состоится 30 декабря. Заключительная игра уходящего года начнется не в 17.00, как было запланировано ранее, а на час раньше – в 16.00.

 

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