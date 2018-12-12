Перенесено время начала матча "Сочи" – "Спартак"

КХЛ по согласованию с клубами перенесла время начала матча "Сочи" – "Спартак", который состоится 30 декабря. Заключительная игра уходящего года начнется не в 17.00, как было запланировано ранее, а на час раньше – в 16.00.

⚡ Континентальная хоккейная лига по согласованию с клубами перенесла время начала матча "Сочи" – "Спартак", который состоится 30 декабря.



Заключительная игра уходящего года начнется не в 17:00, как было запланировано ранее, а на час раньше – в 16:00. pic.twitter.com/22aQ7oyRDK – ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 12 декабря 2018 г.