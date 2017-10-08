Павел Зубов: "После трех выездных игр "Сибирь" вышла пустая"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (0:3) отметил, что его подопечные не обладают качествами, позволяющими играть на равных с "юлаевцами". Специалист также добавил, что его команде не удалось показать хороший хоккей.

– Игра абсолютно не получилась, – сказал Зубов. – У нас не было ни физических, ни эмоциональных качеств, чтобы сражаться сегодня. После трех выездных игр мы вышли пустые. Мастерство у наших игроков есть, но его недостаточно, чтобы играть на полутонах с такой командой как "Салават Юлаев". (Вадим АМИНОВ)