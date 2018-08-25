Павел Дацюк: "Обхват у лопаты такой же, как у клюшки"

Нападающий СКА Павел Дацюк на презентации команды на новый сезон, в рамках которой хоккеисты сажали деревья возле Хоккейного города, поделился мнением об обновлении клуба и подобных мероприятиях.

- Команда у нас обновилась, омолодилась, и будет показывать быстрый хоккей. Нас покинули мастеровитые ребята, но жизнь же продолжается. Будем играть. Сейчас вот деревья сажали. Обхват у лопаты такой же, как у клюшки. Бери да копай, бросай – то же самое, что и в хоккее. На самом деле мне такие мероприятия нравятся. Говорят же, что надо посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Всегда приятно сажать деревья в такой обстановке, когда знаешь, что вокруг дети, и они будут расти вместе.

Мне достаточно часто приходится сажать деревья. В позапрошлом году тоже сажал, три года назад сажал в Екатеринбурге. Ухаживаю ли я за ними? Конечно, дышу в воздух, чтобы дождь шел, испарения. (Игорь ЕРОНКО)

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