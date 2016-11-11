Павел Буре: "Работа тренерского штаба – ключевой фактор успеха "Куньлуня"

Бывший форвард сборной России Павел Буре выразил мнение в интервью "Известиям", что успех "Куньлуня" – заслуга главного тренера команды Владимира Юрзинова. Юрзинов-младший возглавил китайскую команду через год после отставки с поста наставника уфимского "Салавата Юлаева".

– Это участь тренера – их часто увольняют, – сказал Буре. – Тренеры вообще крайне редко подолгу работают на одном месте. Но Владимир Владимирович большой специалист, поэтому закономерно в итоге нашел себе работу и в очередной раз продемонстрировал свою высокую квалификацию. Это работа хорошего тренера, который сумел собрать разрозненный коллектив, быстро наиграть связки и поставить ему игру. Сделать подобное было очень сложно, поскольку "Куньлунь" создавался с нуля. Можно вспомнить аналогичный пример только с ХК "Сочи", который играет в КХЛ только третий сезон, но уже дважды выходил в плей-офф и, скорее всего, выйдет и в нынешнем розыгрыше. Юрзиновым проделана серьезная работа по наигрыванию звеньев, в результате чего команда на равных бьется со всеми соперниками и зачастую их побеждает. Работа тренерского штаба – ключевой фактор успеха китайской команды.