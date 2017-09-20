Павел Буре: "Перевод в ВХЛ пойдет на пользу игрокам ЦСКА"

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре назвал нормальной практикой перевод игроков основного состава армейцев в команду ВХЛ "Звезда". По мнению бывшего форварда столичной команды, такое решение было принято во благо игроков.

Напомним, ранее пять игроков ЦСКА были переведены в фарм-клуб армейцев - "Звезду". В этот список вошли защитник Никита Макеев, а также нападающие Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Константин Окулов и Андрей Светлаков.

- Перевод в ВХЛ пойдет на пользу хоккеистам ЦСКА, это абсолютно нормальная практика, - цитирует ТАСС Буре. - Нужно понимать, что тренировочный процесс и игровая практика - две разные вещи. Когда ты не проходишь в основной состав, то теряется мастерство. Уверен, что тренерский штаб принял данное решение только во благо хоккеистов.

Можно провести аналогию с тренерским подходом Виктора Тихонова. Когда я играл у него, состав постоянно ротировался и это давало результаты. Играли сильнейшие, была мотивация работать как можно усерднее и это давало результат.

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