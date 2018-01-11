Павел Буре: "Новая российская программа подготовки хоккеистов неминуемо даст результат"

Заслуженный мастер спорта СССР и России, легендарный хоккеист по прозвищу "Русская ракета" Павел Буре прокомментировал выход в свет "Национальной программы подготовки хоккеистов", разработанной Федерацией хоккея России (ФХР). Экс-форвард уверен, что это положительно скажется на подготовке игроков в детских спортивных школах;

– Очень приятно видеть, что федерация сделала такой большой шаг вперед, – сказал Буре. – Это один из важнейших моментов ее работы. Программа рассчитана от азов – детей с 5 лет, до 20, ребят, которые становятся профессионалами. Нам очень не хватало этой программы. Отрадно, что все будет централизовано, по методикам федерации и под ее присмотром. Это неминуемо должно дать большой результат. Конечно, это будет не сиюминутный процесс. В советской и российской школах хоккея всегда были, есть и будут самородки. Но для того, чтобы поднять средний уровень, нужны такие программы. Чтобы средние игроки поднялись на уровень выше, овладели всеми базовыми навыками, чтобы в их хоккейном образовании не было пробелов. Поэтому я уверен в том, что в нашей стране, помимо сверхталантливых ребят, будет большой пласт высококлассно подготовленных хоккеистов, которые заиграют на высоком уровне именно благодаря этой программе.

– Вы – хоккеист, учившийся играть в СССР. Считаете ли правильным, что Национальная программа подготовки взяла методики не только из советского и российского, но и из канадской, финского, американской и шведской программ подготовки?

– Я считаю, что это очень правильно. Хоккей постоянно развивается, не стоит на месте. Раньше у нас был более комбинационный хоккей. В Канаде – "бей-беги". Но за последние лет 30 канадцы очень многому научились у нас. Взять того же Уэйна Гретцки. Он никогда много не толкался и не вкидывал шайбу в зону, а играл в европейском стиле. Это говорит о том, что канадцы брали лучшее как из советского хоккея, так и у других. Я считаю, что составители – молодцы, что для нашей программы подготовки собирали методики по всему миру.