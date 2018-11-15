Онлайны с защитником "Спартака" и тренером-чемпионом юниорской сборной – с 14.00

Сегодня на Ютуб-канале "СЭ" состоятся два хоккейных онлайна.

В 13.00 начнется эфир с защитником "Спартаком" Ярославом Дыбленко. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года после двух сезонов в составе красно-белых в прошлом году пробовал свои силы за океаном и выступал в системе клуба НХЛ "Нью-Джерси", а этим летом вернулся в московскую команду.

В 14.00 стартует онлайн с главным тренером юниорской сборной России Сергеем Голубовичем. Его команда на прошлой неделе стала победителем Кубка Вызова – неофициального чемпионата мира для игроков младше 17 лет. За последние четыре года это вторая золотая медаль для нашего хоккея – первая была завоевана на Олимпиаде в Пхенчхане.

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