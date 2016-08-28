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Николай Соловьев: "Отставка стала для меня неожиданностью"

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Бывший главный тренер новокузнецкого "Металлурга" Николай Соловьев, который был уволен со своего поста, причиной отставки считает неудовлетворительные результаты.

– Для меня произошедшее – неожиданность, так как требовать от молодой команды больших результатов, не вкладывая ни копейки, просто абсурдно и смешно. В самом начале, когда я приходил в клуб, мы вместе с Владимиром Роккелем с учетом финансовых трудностей клуба выбрали направление на создание крепкой команды, основанной на выступлении собственных воспитанников, для чего требуется два – три сезона, – приводит ТАСС слова Соловьев. – Однако затем клуб возглавил господин Зиновьев, который, не принеся ни копейки с собой от людей, которые его назначили, сразу стал требовать очень высокий результат, для меня это было шоком. Я просил приобрести трех защитников, так как линия обороны у нас наиболее слабое место, – денег нет, просил усилиться одним нападающим – денег нет, как после этого требовать результат, я же не волшебник.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572073

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