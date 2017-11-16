Николай Лемтюгов: "После разрыва селезенки еще две смены провел"

Нападающий "Авангарда" Николай Лемтюгов, выписанный из больницы, дал интервью "СЭ" после удаления селезенки и отметил, что продолжает свое восстановление. 31-летнему игроку удалили селезенку после столкновения с Александром Липиным в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом", который прошел 10 октября. После операции Лемтюгов 10 дней находился в реанимации, болельщики "Авангарда" сдавали для него кровь.

– Я смотрел момент с вашей травмой и так ничего и не понял. Единоборство, вы поехали на скамейку, согнувшись. А затем пошли новости.

– Вы знаете, почему я так долго времени провел в больнице, оказался в коме?

– Селезенка?

– Это основная причина. Но самое плохое то, что в моем организме собралось слишком много крови. Я же после того, как получил повреждение, еще две смены провел.

– О боже.

– Удар я почувствовал, стало больно. Но я к боли на льду отношусь лояльно, при малейших проблемах не ухожу. Правда, я так и не понял, что со мной. Подошел доктор, сделал нехитрые тесты на перелом ребра. Стало понятно, что с ребрами все в порядке. Я пошел на лед, играю, но чувствую боль со спины. Потрогал еще, вроде ничего. Думаю, ну ладно, просто ушиб какой-то. В перерыве доктор еще раз осмотрел. Видимых повреждений нет. Я уже готов был на третий период идти.

– Ох.

– Но доктор встал передо мной и сказал, что никуда меня не отпустит. А потом уже началось. Я снял форму – боль была такой, что я упал и не мог подняться. Тут уж стало ясно, как все серьезно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)