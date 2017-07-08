Никита Задоров: "Могу вернуться в КХЛ. Все решится в конце месяца"

Защитник Никита Задоров, который последний сезон провел в "Колорадо", не исключил своего возможного возвращения в Россию. В НХЛ он уехал в 2013 году, а в России играл только в МХЛ в составе фарм-клуба ЦСКА – "Красной Армии".

– Ситуация такова, что все решится к концу месяца, – отметил защитник. – Если с "Колорадо" мы не договоримся по контракту, то я вернусь в КХЛ и проведу ближайший сезон в России.

– Можно ли объяснить, в чем проблемы при переговорах с "Эвеланш"?

– По сроку контракта мы договорились.

– ЦСКА выходил на вас?

– Да, мы почти обо всем договорились с армейцами. Но все-таки до конца июля я жду ответа от "Колорадо". (Алексей ШЕВЧЕНКО)