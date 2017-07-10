Никита Задоров: "Буду играть за ЦСКА, если не договоримся с "Колорадо"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" подчеркнул, что может вернуться в Россию. По словам хоккеиста, он будет выступать за ЦСКА, если не договорится о подписании нового контракта с "Эвеланш".

- До сих пор и у вас нет контракта с "Колорадо", - вопрос Задорову.

- Это правда. Идут переговоры, я постоянно на связи с агентом. Есть кое-какие противоречия.

- В чем?

- Не буду раскрывать ход переговоров, называть суммы. Но по сроку мы договорились.

- Это будет длинный контракт?

- Это так называемый "мостик". Срок - два года.

- Ходили разговоры, что можете вернуться в Россию.

- Я жду решения от "Колорадо". Для себя решил, что готов подождать до конца июля. Но мне хочется стабильности. Если же мы не договоримся, то я буду выступать за ЦСКА. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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