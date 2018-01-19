Никита Евпалов: "Рижское "Динамо" хочет уйти с последнего места в КХЛ"

Нападающий рижского "Динамо" Никита Евпалов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" на открытом воздухе отметил, что минчане - это принципиальный соперник для его команды. Форвард также добавил, что рижане хотят уйти с последнего места в Лиге.

– Будет много народу, атмосфера обещает быть отличной, да еще и дерби, - сказал Евпалов. - Минск – это однозначно принципиальный для нас соперник. И мы обязательно покажем хороший хоккей. Ответственности при таком стечении болельщиков, конечно, побольше. Тем более – игра на открытом воздухе. Надо себя проявить, хорошо показать. Мы уже не боремся за плей-офф, но боремся за места в составе, работаем на следующий сезон и хотим уйти с последнего места в КХЛ. Вот и мотивация. (Игорь ЕРОНКО)