Никита Беспалов: "Над нашими головами висела секира – нужно было попадать в плей-офф"

Голкипер "Спартака" Никита Беспалов в интервью клубной пресс-службе рассказал о важности попадания в плей-офф для красно-белых. Также он отметил, что все вратари столичного клуба дружат, несмотря на высокую конкуренцию. Напомним, что в первом раунде плей-офф "Спартак" проиграл ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

– Это ваш первый сезон в карьере, когда вы играли так много. Как бы вы оценили эту "регулярку" для себя?

– Да, к сожалению, в прошлом сезоне замучили травмы: только входил в игровой ритм, как получал повреждение. В этом же сезоне действительно сыграл много. Хорошо, когда играешь – чувствуешь себя в постоянном тонусе; тебе доверяют – ты ощущаешь это доверие, и все получается нормально.

– Это действительно вопрос доверия? Если человеку доверяют, он действительно может показать все, на что он способен?

– Конечно. Долгое время над нашими головами висела секира – нужно было по-любому попадать в плей-офф. Так и здесь: когда тебе доверяют, ты играешь более раскованно, не боишься ошибиться. Знаешь, даже если будет допущена ошибка – ничего страшного, ты ее исправишь, команда ее исправит, все помогут друг другу.

– В этом сезоне вы замечали какую-либо ревность со стороны Маркуса Свенссона?

– У нас, разумеется, есть конкуренция: Маркус – Саша Трушков – Денис Синягин. Конечно, в жизни в наших взаимоотношениях все нормально, но когда выходим на лед, на тренировки появляется конкуренция. Это нормально, думаю, она присутствует у всех. Главное, вне ледовой площадки мы дружим, хорошо общаемся и помогаем друг другу.