Российский защитник Никита Нестеров может перейти в ЦСКА. Об интересе к экс-игроку "Монреаля" "СЭ" сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.

- Агент защитника "Монреаля" Никиты Нестерова заявил, что его подопечный возвращается в КХЛ. Он может оказаться в ЦСКА?

- Если бы у нас был бы подписан контракт с Нестеровым, я мог бы вам это прокомментировать, - сказал Есмантович. - Могу только сказать, что мы проявляем интерес к этому хоккеисту. Он находится в сфере нашего внимания. А разве есть клуб, которого он не интересует?

- Переговоры с ним ведете?

- Да, мы будем вести переговоры с Нестеровым после его приезда в Россию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Ранее сообщалось, что у 24-летнего хоккеиста есть два предложения из НХЛ. Нестеров отыграл в 13 матчах за "Монреаль" и набрал 5 (1+4) очков после обмена из "Тампа-Бэй". Напомним, что права на Нестерова принадлежат челябинскому "Трактору". В НХЛ он провел 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.