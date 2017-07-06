Российский защитник Никита Нестеров может перейти в ЦСКА. Об интересе к экс-игроку "Монреаля" "СЭ" сообщил президент армейского клуба Игорь Есмантович.
- Агент защитника "Монреаля" Никиты Нестерова заявил, что его подопечный возвращается в КХЛ. Он может оказаться в ЦСКА?
- Если бы у нас был бы подписан контракт с Нестеровым, я мог бы вам это прокомментировать, - сказал Есмантович. - Могу только сказать, что мы проявляем интерес к этому хоккеисту. Он находится в сфере нашего внимания. А разве есть клуб, которого он не интересует?
- Переговоры с ним ведете?
- Да, мы будем вести переговоры с Нестеровым после его приезда в Россию. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Ранее сообщалось, что у 24-летнего хоккеиста есть два предложения из НХЛ. Нестеров отыграл в 13 матчах за "Монреаль" и набрал 5 (1+4) очков после обмена из "Тампа-Бэй". Напомним, что права на Нестерова принадлежат челябинскому "Трактору". В НХЛ он провел 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.
ravilius777
заставьте дурака богу молиться
18:16
сандиниста
Да когда ты уже успокоишься, а? У нас полный комплект защитников, плешь, ты понимаешь? ПОЛНЫЙ. У нас своя школа работает. Куда нам ещё очередное челябинское дерево?
18:08