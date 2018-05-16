"Нефтехимик" сыграет с "Трактором" и "Йокеритом" на сборах в Финляндии

"Нефтехимик" на своем официальном сайте сообщил о планах по проведению сбора в Финляндии. С 13 по 18 июля команда будет тренироваться в Нижнекамске. Учебно-тренировочные сборы в финской Иматре запланированы пройдут с 19 июля по 2 августа. В рамках сбора "Нефтехимик" сыграет с "Трактором" (29 июля в Паюлахти) и "Йокеритом" (2 августа в Хельсинки).

С 4 по 8 августа нихнекамская команда будет работать дома. На этот период запланирована одна товарищеская игра. После этого "Нефтехимик" примет участие в турнирах "Кубок президента Республики Казахстан" (с 9 по 12 августа в Астане) и "Кубок республики Башкортостан" (с 25 по 28 августа в Уфе).