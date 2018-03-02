"Нефтехимик" поблагодарил Еглича за плодотворную работу

"Нефтехимик" по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Жигой Егличем за нарушение антидопинговых правил. Клуб поблагодорил форварда за работу.

"Мы благодарим Жигу за совместную плодотворную работу и желаем ему успехов!", - говорится в сообщении пресс-службы клуба на странице в Твиттере.

Напомним, что 30-летний игрок во время Олимпиады-2018 сдал положительный допинг-тест и был отстранен от участия в турнире. У него в пробе был обнаружен фенотерол. Позже стало известно, что словенцу может грозить двухлетняя дисквалификация. Еглич перешел в "Нефтехимик" по ходу сезона из "Торпедо". Он провел за команду 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.