"Нефтехимик" командировал девять игроков в ЦСК ВВС

Согласно договору о спортивном сотрудничестве "Нефтехимик" командировал в самарский ЦСК ВВС, выступающий в Высшей хоккейной лиге, 9 игроков. В расположение "летчиков" отправились вратарь Федор Коротаев, защитники – Максим Гусев, Глеб Угаров, Надир Ислямов и нападающие Арсен Хисамутдинов, Булат Набиуллин, Ислам Хасанов, Тимур Хафизов, Разат Тимиров, сообщает официальный сайт клуба из Нижнекамска.