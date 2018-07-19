12:18 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" командировал девять игроков в ЦСК ВВС


Согласно договору о спортивном сотрудничестве "Нефтехимик" командировал в самарский ЦСК ВВС, выступающий в Высшей хоккейной лиге, 9 игроков. В расположение "летчиков" отправились вратарь Федор Коротаев, защитники – Максим Гусев, Глеб Угаров, Надир Ислямов и нападающие Арсен Хисамутдинов, Булат Набиуллин, Ислам Хасанов, Тимур Хафизов, Разат Тимиров, сообщает официальный сайт клуба из Нижнекамска.

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https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-komandiroval-v-samaru-9-igrokov/

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