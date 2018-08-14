Нападающий Роман Любимов перешел в "Локомотив"

Форвард Роман Любимов, расторгший контракт с ЦСКА, достиг договоренности о переходе в "Локомотив".

Любимов вернулся в армейский клуб перед прошлым сезоном по истечению однолетнего контракта с "Филадельфией". В регулярном чемпионате он провел 40 матчей, не всегда попадая в состав, набрал 11 (5+6) очков при среднем игровом времени 13:02. В плей-офф – 11 матчей, 0 очков при игровом времени 11:38.

Напомним, что Любимов был помещен ЦСКА в список отказов, а вчера расторг контракт с армейцами (Алексей ШЕВЧЕНКО)​