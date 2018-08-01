Мутко походатайствует о проведении домашних матчей "Авангарда" в Сочи

Вице-премьер России Виталий Мутко во время визита в Омск дал обещание походатайствовать о проведении домашних матчей "Авангарда" на арене "Шайба" в Сочи. Напомним, что домашняя арена "Авангарда", "Арена Омск", находится в аварийном состоянии. Клуб выбирает, где будет проводить домашние встречи нового сезона.

– Коллеги, вопрос не решился. Никто пока ничего не решал – ХК "Авангард" и Газпром проводят обследование состояния "Арены Омск". Как только будет закончено инструментальное обследование, всё станет ясно. Параллельно мы проводим такое же обследование СКК им. Блинова. Когда они закончатся, будем принимать решение, – цитирует gorod55.ru врио губернатора Александр Бурков.

– Сочи? Почему бы и нет. Я походатайствую в этом вопросе, – заявил Мутко.