Мурыгин, Кронвалль и Накладал подписали новые контракты с "Локомотивом"

"Локомотив" перезаключил контракты с тремя игроками, информирует официальный сайт КХЛ. Вратарь Алексей Мурыгин подписал с клубом односторонний контракт на два года. Защитник Стаффан Кронвалль заключил односторонний контракт на год. Защитник Якуб Накладал – односторонний на два года.

30-летний Мурыгин провел 40 матчей, в которых одержал 21 победу. Его процент отраженных бросков составил 92,9, коэффициент надежности 1,82. В плей-офф на его счету девять матчей. В среднем он пропускал 2,2 шайбы и отражал 92,5 процента бросков.

34-летний Кронвалль провел 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 18 (6+12) очков. Также на его счету 11 (3+8) очков в 15 матчах плей-офф.

29-летний Накладал набрал 9 (3+6) очков в 24 матчах регулярного чемпионата, а также 11 (6+5) очков в 15 играх плей-офф.