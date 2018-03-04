Мозес избежал дисквалификации за удар соперника клюшкой

Форвард "Йокерита" Стив Мозес не будет дисквалифицирован за удар соперника клюшкой в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против "Сочи" (2:3 ОТ). Вместе с тем, 28-летний американец будет подвергнут денежному штрафу.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Йокерита" Стива Мозеса наказание по правилу 537 г (удар клюшкой) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также подвергнуть денежному штрафу п.1.14.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ", - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Второй матч серии между "Йокеритом" и "Сочи" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени. Последующие встречи будут сыграны 6, 7, 9, 11 и 13 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).