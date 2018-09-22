Московское "Динамо" ушло с последнего места на Западе благодаря хет-трик Афиногенову

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло минское "Динамо" (5:2). Хет-триком в составе российской команды отметился 39-летний форвард Максим Афиногенов.

Благодаря этой победе московское "Динамо" ушло с последнего места в Западной конференции, обойдя минское "Динамо".

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Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Динамо" (Минск) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Афиногенов – 2, 12:46 – 1:0. Евенко – 1 (Хауден), 27:00 – 1:1. Афиногенов – 3 (бол., Шипачев, Койвисто), 31:28 – 2:1. Кагарлицкий – 2 (бол., Койвисто, Шипачев), 35:48 – 3:1. Афиногенов – 4 (бол., Хиетанен, Койвисто), 44:42 – 4:1. С. Костицын – 1 (бол., Хауден), 52:14 – 4:2. Петунин – 1 (Закриссон), 55:20 – 5:2.

Вратари: Бочаров – Энрот.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 31 (14+7+10) – 27 (10+9+8).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

22 сентября. Москва. Арена "Мегаспорт".

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