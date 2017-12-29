Московское "Динамо" проиграло "Автомобилисту", потерпев четвертое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" одержал победу над московским "Динамо" – 4:3. В составе екатеринбуржцев заброшенными шайбами отличились Андрей Обидин, Анатолий Голышев, Александр Торченюк, Николай Тимашов.
Отметим, что данное поражение стало для динамовцев четвертым подряд. В свою очередь "Автомобилист" выиграл четвертый матч к ряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Динамо" (Москва) – 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)
Голы: Обидин – 2 (Попов), 2:17 – 1:0. Петунин – 5 (Рылов), 3:28 – 1:1. Голышев – 12, 6:22 – 2:1. Торченюк – 5 (Лямин, Михнов), 9:40 – 3:1. Тимашов – 3 (Кучерявенко, Чайковски), 25:33 – 4:1. Игнатушкин – 5 (Марковин, Тарасов), 41:33 – 4:2. Комаров – 8 (Хиетанен), 42:49 – 4:3.
Вратари: Коварж – Еременко (57:59).
Штраф: 2 – 8.
Броски: 26 (11+10+5) – 30 (9+7+14).
Судьи: Лаврентьев, Фатеев.
29 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".
№18-49
"Автомобилист" впервые за всю историю (начиная с чемпионатов СССР) взял у "Динамо" Москва 100% очков за сезон.
20:50
avtomir08
Москва ведь че ты хотел у нас из за этого поэтому футбола нет!!!!!
19:58