Московское "Динамо" прервало серию из четырех поражений, обыграв "Трактор"

Московское "Динамо" на выезде обыграло "Трактор" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу столичной команде принес точный бросок Михаила Варнакова в серии буллитов.

Бело-голубые в этой встрече прервали серию из четырех поражений подряд. Также в этой встрече подошла к концу серия челябинцев из трех выигранных встреч кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" (Москва) - 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Пеньковский - 5, 8:37 - 1:0. Гюнге - 12 (Кручинин), 50:52 - 2:0. Кутейкин - 5 (бол., Варнаков, Брюквин), 53:05 - 2:1. Брюквин - 10, 55:20 - 2:2.

Победный буллит: Варнаков.

Вратари: Францоуз - Бочаров.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (11+7+9+4) - 33 (9+12+11+1).

Судьи: Акузовский, Ержабек.

3 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.