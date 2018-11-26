Московское "Динамо" победило "Йокерит"

Московское "Динамо" обыграло "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий.

"Динамо" набрало 29 очков и расположилось на восьмом месте на Западе. "Йокерит" с 44 баллами занимает 3 строчку.

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"ХК Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Шипачев - 8 (Кулемин, Моисеев), 17:22 - 1:0. Кагарлицкий - 13 (мен.), 37:19 - 2:0.

Вратари: Еременко - Калныньш (58:13 - 59:04, 59:12).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 36 (15+10+11) - 32 (3+17+12).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

26 ноября. Москва. Арена "Мегаспорт".

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