Миро Аалтонен: "Думаю, Афиногенов - самый быстрый игрок в КХЛ, и это в 37 лет!"

Нападающий "Витязя" Миро Аалтонен заявил, что следит за тренировками одноклубника Максима Афиногенова и старается наблюдать за его процессом занятий. В текущем сезоне 23-летний финский нападающий набрал 41 (17+24) очко в 55 встречах. "Витязь" занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

– Макс очень веселый парень, – цитирует сайт КХЛ Аалтонена. – А на льду он просто лучший, у него сумасшедшая скорость! Я думаю, что Афиногенов самый быстрый игрок в КХЛ, и это в 37 лет. Просто фантастика! Я спрашивал у него, как он умудряется в таком возрасте сохранять скоростные качества, но он ничего не рассказал, держит это в тайне.

– Что-то подсмотрели для себя из его арсенала на тренировках?

– Конечно, Макс большой профессионал, и я часто наблюдаю за тем, как он тренируется. Афиногенов опытный игрок, он сделал большую карьеру, и на тренировках всегда выкладывается, работает на максимуме. Стараюсь ему в этом не уступать, ну и подмечаю для себя определенные моменты в его игре, куда без этого.

– Можете ли сказать, что Максим – пример для всей команды?

– Безусловно, он настоящий лидер. Макс всегда на площадке в трудные моменты и готов вести команду за собой. Да что говорить, это лучший игрок и бомбардир "Витязя"!