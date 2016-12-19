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Минское "Динамо" расторгло контракт с Бэйленом

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Минское "Динамо" расторгло контракт с защитником Ником Бэйленом, сообщает пресс-служба клуба. Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.

"Клуб благодарит Ника за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте минского "Динамо".

В составе минского клуба 27-летний защитник провел 118 матчей, в которых набрал 80 (22+58) очков.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-nikom-beylenom-rastorgnut/

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