Минское "Динамо" расторгло контракт с Бэйленом

Минское "Динамо" расторгло контракт с защитником Ником Бэйленом, сообщает пресс-служба клуба. Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.

"Клуб благодарит Ника за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!" – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте минского "Динамо".

В составе минского клуба 27-летний защитник провел 118 матчей, в которых набрал 80 (22+58) очков.