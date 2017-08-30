Минское "Динамо" потерпело четвертое поражение в сезоне, уступив "Словану"

"Слован" дома победил минское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе братиславской команды шайбы забросили Колби Геноуэй, Андрей Месарош, Михал Ржепик и Радек Смоленяк. При этом три из них были заброшены в третьем периоде. У минчан отличились Александр Павлович и Евгений Ковыршин.

Отметим, что "Динамо" одержало четвертое поражение подряд, не сумев победить ни в одном матче в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" Мн (Минск) - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Павлович - 1 (Матерухин), 13:15 - 0:1. Геноуэй - 1 (мен., Смоленяк), 19:59 - 1:1. Ковыршин - 1 (бол., Шарангович), 31:30 - 1:2. Мезарош - 1 (бол., Геноуэй, Ржепик), 46:09 - 2:2. Ржепик - 2 (бол., Геноуэй, Мезарош), 53:38 - 3:2. Смоленяк - 1 (п.в.), 58:38 - 4:2.

Вратари: Мазанец - Энрот (57:51 - 58:38).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 37 (10+15+12) - 31 (12+11+8).

Судьи: Гофман, Гусев.

30 августа. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).