Минское "Динамо" подписало контракт с Дэвидом Бутом

Клуб из столицы Беларуси заключил соглашение с американским форвардом Дэвидом Бутом. Как сообщает официальный твиттер команды, оно будет действовать до конца текущего сезона.

34-летний форвард ранее уже выступал в КХЛ. С 2015 по 2017 годы он защищал цвета "Адмирала" и "Авангарда". В КХЛ Дэвид сыграл 59 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач. Помимо этого, он провел 535 игр в Национальной хоккейной лиге, где выступал за "Флориду", "Ванкувер", "Торонто" и "Детройт". Команда из Города моторов была последней в его биографии перед переходом в Минск. В НХЛ Бут 124 раза поразил ворота соперников и раздал 113 "ассистов".