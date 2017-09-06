Минское "Динамо" одержало первую победу в сезоне, обыграв "Сочи"

Минское "Динамо" на выезде обыграло "Сочи" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для команды из Белоруссии эта победа стала первой в сезоне.

Отметим, что в составе минчан дубль оформил нападающий Джастин Фонтэйн.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Динамо" (Минск) - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Цветков - 2 (Морозов), 2:25 - 1:0. Китаров - 1 (Кулаков, Коробов), 31:15 - 1:1. Фонтэйн - 2 (Хауден, Граньяни), 32:06 - 1:2. Щегольков - 3 (бол., Цветков, Лапенков), 34:09 - 2:2. Клинкхаммер - 1, 46:51 - 2:3. Фонтэйн - 3 (Клинкхаммер, Хауден), 51:00 - 2:4.

Вратари: Шикин - Энрот.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 24 (9+9+6) - 42 (5+22+15).

Судьи: Акузовский, Оленин.

6 сентября. Сочи. Большой.