22:39 25 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Милош Ржига: "СКА слишком силен для "Слована", мы выглядели как юниоры"

0
0
0

Главный тренер "Слована" Милош Ржига назвал заслуженным поражение от СКА (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ. По его словам, армейцы продемонстрировали хоккей другого уровня, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Поздравляю Питер с победой! Четыре большинства – четыре гола, – сказал Ржига. – Соперник слишком сильный для нас. Мы хотели выступить достойно, но нам не повезло. Выглядели как юниоры. Некоторые игроки поняли, что это хоккей другого уровня. СКА победил заслуженно.

– Чем было вызвано ваше недовольство в третьем периоде, когда судьи отменили гол Барабанова?

– Если отменили гол, должны были дать удаление. Клюшкой въехали в нашего вратаря.

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ