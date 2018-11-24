Михаил Григоренко: "Мы ничуть не пресытились матчами против СКА"

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко - о матче со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
- Мы ничуть не пресытились матчами с петербуржцами, – цитируют Григоренко "Известия". – Хорошо, что лига сделала такое расписание, когда у нас много игр против СКА. И для болельщиков радость, что они часто могут видеть встречи команд такого уровня.
Матч ЦСКА - СКА начнется в 17.30 по московскому времени.
Все о КХЛ – здесь.
Дополнительная информация
https://iz.ru/815922/aleksei-fomin/mnogoseriinoe-armeiskoe-derbi-tcska-i-ska-provedut-ocherednuiu-vstrechu
Загрузка...