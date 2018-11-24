Михаил Григоренко: "Мы ничуть не пресытились матчами против СКА"

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко - о матче со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

- Мы ничуть не пресытились матчами с петербуржцами, – цитируют Григоренко "Известия". – Хорошо, что лига сделала такое расписание, когда у нас много игр против СКА. И для болельщиков радость, что они часто могут видеть встречи команд такого уровня.

Матч ЦСКА - СКА начнется в 17.30 по московскому времени.

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