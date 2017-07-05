Михаил Бирюков: "Переход из "Торпедо" в "Витязь" мне дался тяжело"

Вратарь "Витязя" Михаил Бирюков, в минувшем сезоне выступавший в составе "Торпедо", подчеркнул, что ему было непросто решиться на переход. По словам голкипера, ему нравилось играть в Нижнем Новгороде, но иногда для развития нужно сделать шаг вперед.

- Мне тяжело дался переход из Нижнего Новгорода. В первую очередь, по чисто игровым причинам, - приводит пресс-служба подольцев слова Бирюкова. - Непросто было принять решение уйти из клуба, в котором комфортно. Но это было мое решение.

Во-первых, не только мне, но и хоккейной общественности очень понравился в минувшем сезоне понравился новый "Витязь". Команда произвела впечатление и по игре, и по составу. Занять седьмое место на Западе - приличный результат. Видна была тактическая выучка, тренерский почерк. Команда была на ходу и прошла весь чемпионат без больших спадов.

Плюс давно знаю президента клуба Михаила Игоревича Головкова, еще по совместной работе в московском "Динамо". У нас состоялся разговор, и после него я и принял решение о переходе. Помочь и себе, поставив новые задачи, и, естественно, команде.

Это произошло по окончании сезона, когда утихли баталии плей-офф для "Торпедо". Мне нравилось играть под руководством Петериса Скудры, я с большим уважением к нему отношусь. Но иногда чтобы сделать шаг вперед в плане мотивации, необходимо поставить перед собой новую цель, чтобы расти дальше.