"Металлург" обыграл "Сочи"

"Металлург" победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Двумя результативными передачами отметился нападающий Деннис Расмуссен.

Клуб из Магнитогорска набрал 31 очко и поднялся на 5-е место в Восточной конференции, "Сочи" с 25 баллами занимает 5-ю строчку на Западе.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Сочи" (Сочи) - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Пакаринен - 9 (Кулемин, Расмуссен), 1:09 - 1:0. Булирж - 2 (Мозякин, Эллисон), 3:08 - 2:0. Рахимуллин - 3 (Ю. Александров, Будкин), 12:48 - 2:1. Любимов - 6 (Варфоломеев), 48:32 - 3:1. Эллисон - 5 (бол., Мозякин, Расмуссен), 58:39 - 4:1.

Вратари: Кошечкин - Барулин (Шикин, 3:08).

Штраф: 8 - 35.

Броски: 35 (13+9+13) - 24 (10+7+7).

Судьи: Рогачев, Щенев.

31 октября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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