Майк Кинэн: "Игроки китайского происхождения помогли "Куньлуню" добиться успеха"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн отметил удачное начало семиматчевой выездной серии своего клуба. В первой встрече стартовавшего сезона КХЛ китайская команда победила "Сочи" (4:2).

- Это была хорошая, достаточно упорная игра, - приводит официальный сайт "Сочи" слова Кинэна. - Оптимальное начало для нашего долгого выезда. Мы будем использовать эту победу, чтобы поверить в себя. Что касается матча, то мы в целом сыграли хорошо во всех компонентах, вратарь действовал великолепно. Большую роль сыграли действия в неравных составах. Хотя обе команды забили по голу в меньшинстве, наша бригада большинства тоже выполнила свое предназначение, это оказалось определяющим. Игроки китайского происхождения помогли добиться итогового успеха.